Turkse grondtroepen zijn woensdagavond het noordoosten van Syrië binnengevallen, meldt de Turkse minister van Defensie aan persbureau Reuters.

Verschillende journalisten in de regio melden op Twitter dat duizenden inwoners bij de grens momenteel vluchten naar een Amerikaanse basis, waar ze hopen bescherming te krijgen van een aantal achtergebleven Amerikaanse militairen.

De Turkse strijdkrachten zijn samen met Arabische en Turkmeense milities de regio binnengegaan, heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag aangekondigd. De inval vindt plaats nadat de Verenigde Staten afgelopen weekeinde hun troepen uit het gebied terugtrokken. Volgens de eerste berichten vinden er stevige gevechten plaats met Koerdische troepen.

"Ons doel is om de terreurcorridor die men op onze zuidgrens probeert te vestigen, te vernietigen en vrede naar de regio te brengen", zei Erdogan. "We zullen het gebied zuiveren van terreur."

Dit is het eerste militaire offensief van Turkije in het gebied sinds het land samen met de VS plannen maakte om er een 'veilige zone' in te stellen. Turkije wil op termijn een strook van zo'n 225 kilometer lang en 32 kilometer breed langs de Turks-Syrische grens veiligstellen als bufferzone tegen 'terrorisme'. De inval van woensdag geldt als een stap in die richting.

Ankara wil de beoogde 'veilige zone' ook gebruiken om zo'n twee miljoen Syrische vluchtelingen te laten terugkeren naar hun thuisland.

Turkse grondtroepen maken zich klaar om de Syrische grens over te gaan. (Foto: Getty Images)

Internationale gemeenschap steunt inval niet

De Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat Nederland het Turkse offensief in noordoost-Syrië veroordeelt en het land oproept dat te staken. Blok heeft de Turkse ambassadeur ontboden om tekst en uitleg te komen geven.

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen een noodbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad aanvragen om het Turkse offensief in Syrië te bespreken, maakte de Franse regering bekend. Diplomaten meldden woensdagavond aan AFP dat die vergadering donderdag zal plaatsvinden.

Inval van Turken 'een slecht idee'

Het Witte Huis heeft woensdag in een reactie laten weten dat het de Turkse inval niet steunt en noemt het een "slecht idee". "Turkije heeft beloofd om de burgers en religieuze minderheden te beschermen, inclusief de christenen, en heeft gezegd dat ze garanderen dat er geen humanitaire crisis zal plaatsvinden - en wij houden ze hieraan", aldus de Amerikaanse regering.

Echt lovend was de Amerikaanse president Donald Trump niet over de Koerden, waarvan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) het belangrijkste grondleger vormde in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). "Ze hebben ons niet geholpen in de Tweede Wereldoorlog of in Normandië", verwees hij naar D-Day. "Dat gezegd hebbende, we mogen de Koerden wel."

Trump maakt zich ook geen zorgen om eventueel ontsnappende IS-strijders, die vooral door de Koerden worden vastgehouden. "Nou ja, die gaan ontsnappen naar Europa. Daar willen ze heen. Ze willen terug naar huis." Eerder klaagde de Amerikaanse president dat Europese landen geen IS-gevangenen wilde opnemen.

Koerden vragen om no-flyzone

Een woordvoerder van de SDF, de door Koerden geleide coalitie die het gebied in handen heeft, meldde dat de aanval woensdag begon met een bombardement door Turkse gevechtsvliegtuigen in de Syrische grenssteden Ras al Ain, Tal Abyad, Qamishli en Ain Issa. De eerste burgers begonnen woensdagavond uit het gebied weg te vluchten.

De SDF heeft de VS en andere mogendheden verzocht een no-flyzone boven het gebied in te stellen, maar Trump heeft zijn troepen in de regio verboden om de Koerden te helpen.

De onofficiële Koerdische burgerregering in noordoost-Syrië riep dinsdag op tot een "algemene mobilisatie" van haar strijdkrachten, toen duidelijk werd dat Turkse troepen aan de grens de laatste voorbereidingen van het begin van de operatie troffen.