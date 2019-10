De Verenigde Staten zullen geen rol spelen in een op handen zijnde Turkse militaire operatie tegen Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië, meldt het Witte Huis maandag. De Amerikaanse troepen trekken zich terug uit het gebied.

Turkije beschouwt de Syrisch-Koerdische strijders als terroristen en wil de groeperingen daarom verdrijven uit het gebied. Tegelijkertijd willen de Turken twee miljoen Syrische vluchtelingen hervestigen in het gebied.

Volgens de Amerikanen is Turkije straks verantwoordelijk voor alle IS-gevangenen in Noordoost-Syrië.

De Amerikaanse president Donald Trump voerde zondag een telefoongesprek met zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan over de kwestie.

"De Amerikaanse regering heeft Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen onder druk gezet om IS-gevangenen terug te nemen, maar dat weigerden ze. De VS zullen ze (de IS-gevangenen, red.) ook niet vasthouden, omdat dat de Amerikaanse belastingbetaler de komende jaren veel te veel geld zou gaan kosten", liet het Witte Huis in een verklaring weten.

VS ziet Koerden als waardevolle bondgenoot in strijd tegen IS

De Syrisch-Koerdische strijders werden tot op heden door de VS gezien als waardevolle bondgenoten in de strijd tegen terreurgroep IS. De afgelopen twee jaar werkten zij samen om het kalifaat van Islamitische Staat te verslaan en jihadisten gevangen te zetten.

NAVO-bondgenoot Turkije vindt echter dat de Koerdische milities een verlengstuk zijn van de verboden PKK-beweging, die aanslagen heeft gepleegd in Turkije. Erdogan zei afgelopen weekend dat een Turkse inval spoedig stond te gebeuren.

De VS en Turkije maakten vorige maand nog afspraken over een 'veilige zone' aan de Syrische kant van de grens. Erdogan zou zondag tegen Trump zijn frustraties hebben geuit over de voortgang van deze veiligheidszone.