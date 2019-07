Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar en acht maanden cel geëist tegen Oussama A. (24) voor zijn vermeende deelname aan de gewapende strijd van Islamistische Staat (IS) in Irak en Syrië. Tegen een tweede verdachte, Reda N., is zeven jaar cel geëist.

Er is onder meer een foto van A. waarbij hij lachend poseert naast een gekruisigd persoon in IS-strijdgebied in Syrië. De aanklagers beschouwen dit als een oorlogsmisdaad.

Hij verklaarde maandag voor de rechtbank Den Haag min of meer gedwongen te zijn hiertoe. Ook zei hij dat hij in het ziekenhuis mensen heeft verzorgd en niet heeft deelgenomen aan de strijd.

Het is de eerste keer dat het OM een veronderstelde jihadist vervolgt voor een oorlogsmisdaad. De zittingen vinden plaats in de extra beveiligde rechtbank te Schiphol.

Vermeende Syriëganger Reda N. stond maandag ook terecht voor IS-deelname. Daarnaast wordt hij verdacht van het ronselen van twee personen, onder wie een meisje van destijds 16 jaar. Zij wisten Syrië en Irak overigens niet te bereiken. De strafeis tegen N.bedraagt zeven jaar cel. Ook hij zegt medische hulp te hebben verleend in het ziekenhuis.