Nederlandse en Iraakse autoriteiten voeren gesprekken om tien Nederlandse vrouwen en hun kinderen in Syrische kampen een veilige doorgang naar het Nederlandse consulaat in de Iraakse stad Erbil te kunnen garanderen, meldt het AD vrijdag.

Het gaat om vrouwen die zijn afgereisd naar het voormalige kalifaat van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

Nederland wil volgens de krant afspraken maken om te voorkomen dat ze in Irak worden vervolgd. Daar is kans op als ze zouden proberen op eigen kracht het Nederlandse consulaat in Irak te bereiken.

Mochten de vrouwen terugkeren naar Nederland, dan worden zij vastgezet. De kinderen worden dan ondergebracht bij bijvoorbeeld familieleden. Daar zijn al voorbereidingen voor getroffen.

In de kampen zitten op dit moment zo'n 35 Nederlandse vrouwen met hun kinderen.

Advocaat van vrouwen bevestigt onderhandelingen

Advocaat Andre Seebregts, die meerdere vrouwen bijstaat, bevestigt in gesprek met de krant dat de onderhandelingen gaande zijn. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat gekeken wordt hoe uitvoering kan worden gegeven aan een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam in januari.

Die uitspraak vraagt van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat hij zich ervoor inspant dat de tien vrouwen in Nederland bij hun eigen proces aanwezig kunnen zijn.

Nederland had aanvankelijk het standpunt dat moeders en kinderen zelf hun weg naar het Nederlandse consulaat moesten vinden, om nadien verder geholpen te worden.

Er woedt in Nederland een discussie of de vrouwen en kinderen die naar het voormalige kalifaat afreisden wel teruggehaald moeten worden door de Nederlandse autoriteiten. Zo zouden de kinderen met de ideologie van IS zijn opgevoed.