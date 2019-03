Volgens de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat er, zelfs na het vallen van het laatste IS-bolwerk in Syrië dit weekend, nog steeds een behoorlijke dreiging uit van de terroristische beweging. "Er bevinden zich nog altijd aanzienlijke aantallen buitenlandse strijders in Syrië", laat de AIVD maandag weten.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben dit weekend de laatste IS-enclave bij het dorp Baghuz overwonnen.

"De militaire overwinning op IS is volbracht", stelde de woordvoerder van de strijdkrachten via Twitter. Volgens de AIVD "transformeert" IS zich nu echter tot een ondergrondse organisatie, zo bleek ook eerder al uit een rapport van de veiligheidsdienst.

Daarnaast zorgt de val van Baghuz er ook voor dat de "aantallen van Nederlandse strijders in vluchtelingenkampen" dagelijks toenemen. De AIVD zegt volgende week met nieuwe cijfers te komen.

Strijd bij laatste bolwerk verliep hevig

De strijd bij de laatste IS-enclave verliep de afgelopen maanden hevig. Duizenden mensen verlieten het dorp, onder hen waren voornamelijk vrouwen en kinderen. Maar ook IS-strijders gaven zich over aan de SDF.

IS claimde op 29 juni 2014 een wereldwijd kalifaat te hebben opgericht, met Abu Bakr Al Baghdadi als leider. De Verenigde Staten denken dat hij op dit moment in Irak is.

Achtergelaten spullen in Baghuz. (Foto: AFP)