Het aantal Nederlandse uitreizigers die vastzitten in Koerdische kampen of in de gevangenis in Syrië is toegenomen. Op dit moment gaat het om 25 volwassen en veertig kinderen.

Drie kwart van hen is vrouw en een kwart man, meldt de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD donderdag. Vorige maand was de schatting dat er zo'n tien Nederlandse vrouwen met hun 25 kinderen in Koerdische kampen zaten.

De AIVD stelt dat ongeveer driehonderd Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië dan wel Irak zijn vertrokken. Van hen is een derde vrouw.

Het merendeel van de uitreizigers zit bij de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) en een klein deel bij Ha'yat Tahrir Al Sham, dat aan Al Qaeda gelieerd is.

Aanval op laatste IS-bolwerk in Syrië

Op dit moment zijn de Syrian Democratic Forces (SDF), die gesteund worden door de Verenigde Staten, bezig met een aanval op het laatste IS-bolwerk in Syrië. In de stad Baghuz wordt al enkele weken gevochten.

Het is niet duidelijk wanneer het offensief ten einde komt. Een woordvoerder van de SDF ontkende donderdag berichtgeving van diverse media dat alle IS-strijders in Baghuz verslagen waren.

In de enclave in het oosten van Syrië, bij de grens van Irak, zijn nog altijd IS-strijders aanwezig. Het is niet duidelijk om hoeveel personen het gaat. Mogelijk zijn het er honderden.

Door de oorlog in Syrië, die acht jaar geleden begon, zijn 370.000 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 112.000 burgers, meldde het Syrische observatorium voor de mensenrechten (SOHR) vorige week.