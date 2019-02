Een massagraf met tientallen lichamen van vermoedelijk jezidi's is ontdekt in de omgeving van Baghouz, de laatste plek in Syrië die nog in handen is van Islamitische Staat (IS).

De ontdekking werd gedaan door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die IS omsingeld hebben.

Strijders van de SDF vonden de lichamen in een gebied dat ze op IS hadden veroverd. Het gaat waarschijnlijk om jezidi's die door IS werden vastgehouden. "Ze zijn afgeslacht", aldus een commandant van de SDF. Dat het om jezidi's gaat, moet nog worden bevestigd.

De jezidi's waren sinds 2014 slachtoffer van IS die de mannen uitmoordde en de vrouwen en meisjes als slaven hield.