Op dit moment zitten zo'n tien Nederlandse vrouwen met ongeveer 25 kinderen in Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen. Zo'n vijf Nederlandse mannen bevinden zich in Koerdische gevangenschap in het noorden van Syrië.

Deze jongste inschatting van de inlichtingendienst AIVD en terreurbestrijder NCTV komt op het moment dat de discussie weer is opgelaaid over het al dan niet terughalen van deze personen naar Nederland.

De politiek is verdeeld over de terugkeer van staatsburgers die voor de radicaalislamitische terroristische beweging Islamitische Staat (IS) hebben gestreden.

Bij de Nederlanders in Koerdengebied in Syrië gaat het om een deel van de ongeveer driehonderd mannen en vrouwen die de afgelopen jaren zijn vertrokken voor de strijd in de buurlanden Irak en Syrië.

Er zitten nog 120 anderen in Syrië: 85 zijn actief voor IS en zo'n dertig zijn aangesloten bij groeperingen met banden met het eveneens radicaalislamitische Al Qaeda. Van de 300 zijn er 85 dood en zo'n 55 teruggekeerd naar Nederland.

Zeker tweehonderd kinderen met Nederlandse band

In totaal zijn er zeker 200 kinderen met een Nederlandse band in het crisisgebied, waarvan minstens 170 in Syrië.

Ruim drie kwart is er geboren, de anderen zijn meegenomen daarnaartoe. Het gaat om kinderen waarvan een of beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben, of met ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond.

Met deze jongste cijfers worden kinderen van 9 jaar en ouder niet meer meegeteld bij de volwassen uitreizigers (vanaf 18 jaar). Deze kinderen kunnen nog steeds getraind zijn voor de strijd, benadrukken AIVD en NCTV.

Het hanteren van andere categorieën heeft geen gevolgen voor de nieuwe zogenoemde dreigingsinschatting.

Dreigingsniveau in Nederland blijft op 4

De kans op een aanslag in Nederland is reëel, maar het dreigingsniveau blijft op 4 van de 5 staan, meldt de NCTV.

Het afgelopen jaar was onrustig, onder meer door de arrestatie van zeven personen op 27 september op een vakantiepark in Weert. Zij waren van plan een aanslag te plegen op een festival of evenement in Nederland.

Er zijn steeds minder jihadistische aanslagen in Europa, maar tegelijkertijd zien we in Nederland aanslagen door eenlingen en verijdelde complotten, aldus de NCTV.

Verder wordt gewaarschuwd voor rechts-extremistische terreur: het gevaar dat uitgaat van de 'lone actor' (eenling) is in Nederland inmiddels belangrijker dan de dreiging van geweld door groepen.