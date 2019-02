De Verenigde Staten vertrekken toch niet helemaal uit Syrië. Het Witte Huis maakte vrijdag bekend dat er na het geplande vertrek van het Amerikaanse leger uit Syrië zeker tweehonderd vredestroepen zullen achterblijven.

Het is volgens de woordvoerder van president Donald Trump de bedoeling dat het verblijf van de troepen een "beperkte duur" heeft. Over de precieze taken van de vredesmilitairen werden geen mededelingen gedaan.

Het besluit werd bekendgemaakt nadat Trump donderdagavond een telefoongesprek voerde met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De presidenten spraken elkaar over het vormen van een veiligheidszone in Syrië. Die gesprekken zullen vrijdag worden voortgezet.

Trump kondigde in december onverwachts aan dat de ongeveer tweeduizend Amerikaanse militairen die nog in Syrië actief zijn zullen worden teruggetrokken. Volgens de president is de in Syrië aanwezige terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) verslagen en verdreven.

Besluit kwam als verrassing

De mededeling van Trump kwam als een grote verrassing voor de Amerikaanse legertop en zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Onder hun invloed is het voornemen tot terugtrekking inmiddels wat afgezwakt; naar verwachting zullen de Amerikaanse militairen langer in Syrië blijven dan de president origineel van plan was.