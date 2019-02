Hulpverleners hebben net buiten de Syrische stad Raqqa een groot massagraf met naar schatting 3.500 lijken ontdekt , meldt persbureau AFP donderdag. De stad is het voormalige bolwerk van Islamitische Staat.

De lichamen liggen grotendeels nog begraven onder een stuk landbouwgrond in de agrarische voorstad Al Fukheikha.

Hulpverleners stuitten vorige maand voor het eerst op het massagraf, ruim een jaar nadat de Syrische milities SDF met steun van de Verenigde Staten Raqqa heroverden op IS.

De ontdekking van het massagraf toont aan hoe gruwelijk IS'ers te werk gingen in het destijds door hen uitgeroepen Kalifaat. Volgens deskundigen laat het massagraf zien dat de erfenis van IS nog jaren een schaduw zal werpen op de regio.

'Grootste massagraf bij Raqqa dat tot nu toe is ontdekt'

Een speciaal burgerserviceteam in Raqqa heeft tot nu al ruim 120 lichamen opgegraven. Volgens forensisch expert Asaad Mohammad, die bij de opgravingen betrokken is, ging dat om "individuele graven". "Achter ons, bij de bomen, bevinden zich de massagraven van diegenen die destijds door IS zijn geëxecuteerd", zegt hij tegen AFP.

Eerder zijn al acht andere massagraven ontdekt rond Raqqa, waaronder één met ruim negenhonderd lichamen. Volgens Mohammad is het graf in Al Fukheikha het grootste massagraf bij Raqqa dat tot nu toe is ontdekt.

Sinds januari vorig jaar heeft het team van Mohammad meer dan 3.800 lichamen opgegraven. 560 van deze lichamen wist het team te identificeren, wat nabestaanden de gelegenheid gaf een eigen begrafenis te houden.

'Alleen Syrische stad Baghuz nog in handen van IS'

IS kreeg Raqqa in 2014 in handen. De jihadisten gebruikten de stad als een belangrijk centrum voor zowel de militaire leiding als het bureaucratische stelsel van de organisatie.

De Oost-Syrische stad Baghuz, gelegen in het district Deir Al Zor vlak bij de grens met Irak, is op dit moment de laatste enclave van IS. Maandag werd bekend dat er nog zo'n tweeduizend burgers vastzaten in Baghuz. Jihadisten blokkeerden daar de wegen om te voorkomen dat burgers zouden vluchten.

De SDF-strijders slaagden er woensdag wel in om met behulp van tientallen vrachtwagens burgers te evacueren uit de stad.