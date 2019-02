De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond via Twitter een oproep gedaan aan Europese bondgenoten om achthonderd strijders van Islamitische Staat (IS) over te nemen. Hij stelt dat als Europa de door de VS in Syrië gevangengenomen IS'ers niet terugneemt en berecht ze vrijgelaten worden.

"Het Kalifaat staat op het punt om te vallen. Als Europa niet actie onderneemt dan is voor ons het enige alternatief om de IS-strijders vrij te laten", aldus Trump, die vindt dat Europa zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

"We zouden het verschrikkelijk vinden als de IS'ers Europa doordringen, maar daar lijkt het wel op als Europa niets doet. Wij doen al zoveel en geven zoveel geld uit. Het is tijd voor anderen om op te staan en het werk te doen dat ze capabel genoeg zijn om zelf uit te voeren."

Strijd tegen IS in Syrië is bijna gestreden

De strijd tegen IS in Syrië nadert zijn einde. Door de VS gesteunde strijders verwachten "op zeer korte termijn" het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië te gronde te richten , liet een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zaterdag weten.

De laatste dagen geven IS-strijders zich naar verluidt massaal over. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat zo'n 240 jihadisten donderdag hun wapens hebben neergelegd. Een dag later zouden nog eens tweehonderd strijders zich hebben overgegeven. Er bevinden zich vermoedelijk nog enkele honderden IS-strijders in Baghouz, het laatste bolwerk van de terroristische groepering.