Generaal Joseph Votel is het niet eens met het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te halen. Hij is de hoogste Amerikaanse militaire bevelhebber in het Midden-Oosten.

Votel waarschuwt dat Islamitische Staat (IS) nog lang niet is verslagen. "Het zou niet mijn militaire advies zijn geweest", aldus Votel over het vertrek uit Syrië. "Eerlijk gezegd zou ik die suggestie niet hebben gedaan."

De generaal benadrukt dat de terroristische beweging nog altijd leiders en strijders heeft en nog over voldoende middelen beschikt om strijd te kunnen voeren. Hij deed zijn uitspraken vrijdagavond in een interview met CNN.

Trump maakte in december bekend dat hij alle troepen terugtrekt uit Syrië. Washington heeft daar ongeveer tweeduizend manschappen gelegerd. Die steunen lokale bondgenoten in hun strijd tegen IS.

Volgens de president is de beweging bijna verslagen en kunnen de Amerikaanse militairen worden teruggehaald. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor een mogelijke heropleving van IS.

Niet bekend wanneer troepen naar huis gaan

Het is niet bekend wanneer de troepen terugkeren naar de Verenigde Staten. Votel maakte vorige week bekend dat het niet om een kwestie van dagen is, maar waarschijnlijk van "enkele weken".

Het vervoer van militair materiaal terug naar de Verenigde Staten is al wel begonnen. Het gaat hierbij om materieel dat nu niet meer nodig is.