De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië zal waarschijnlijk over enkele weken beginnen. Dat zei Joseph Votel, de hoogste Amerikaanse militaire bevelhebber in het Midden-Oosten, zondag.

President Donald Trump kondigde in december al aan dat alle Amerikaanse troepen in 2019 Syrië zouden verlaten. In eerste instantie sprak hij van een periode van zestig tot honderd dagen, maar later zei hij die termijn te heroverwegen.

Generaal Votel beantwoordde zondag vragen van verslaggevers. "Het is geen kwestie van dagen, maar waarschijnlijk wel over enkele weken", antwoordde hij op de vraag op welke termijn de terugtrekking van de circa 2.000 grondtroepen zou plaatsvinden.

Het vervoer van militair materiaal terug naar de VS is al wel begonnen. "We zitten goed op het schema waar we op willen zitten. Mensen verplaatsen is makkelijker dan materiaal, dus we zijn nu bezig materiaal dat we niet meer nodig hebben eerst terug te vervoeren."

Votel, die de leiding heeft over het US Central Command, het Amerikaanse militaire hart in het Midden-Oosten, stelde dat de exacte datum afhankelijk is van de vorderingen van de situatie in Syrië. De VS leidt momenteel een laatste offensief tegen terreurgroep Islamitische Staat in het land.

Amerikaanse troepen blijven wel in Irak

Op de vraag of de Amerikaanse troepen in Syrië zullen worden overgeplaatst naar Irak, was Votel terughoudend. De generaal denkt niet dat zijn troepen op korte termijn Irak zullen verlaten.

"Ik denk dat het aantal troepen in Irak gelijk zal blijven. Het zou onlogisch zijn om alle eenheden die nu in Syrië zijn over te hevelen. De missie daar loopt nog langer door, dus dat is momenteel niet aan de orde."

In Irak bevinden zich naar schatting zo'n 5.000 Amerikaanse soldaten, voornamelijk in de omgeving van de hoofdstad Bagdad. Ook daar wordt tegen Islamitische Staat gevochten. Veel experts vrezen dat de grotendeels teruggedrongen terreurgroep weer zal opleven als de Amerikanen te vroeg vertrekken uit het Midden-Oosten.

