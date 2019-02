Strijders van Islamitische Staat (IS) en hun familieleden verlaten het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië nu door de Verenigde Staten gesteunde milities optrekken.

De BBC schrijft dat meerdere IS-leden zwaargewond in auto's worden getild en ervandoor gaan. Ooggetuigen meldden aan de Britse omroep dat eten en water schaars is in het dorp.

De strijders en hun families zijn richting het dorp Baghuz vertrokken en geven zich daar over aan de strijders van de door de Verenigde Staten gesteunde militaire coalitie SDF.

De afgelopen twee weken hebben duizenden IS-strijders zich overgegeven aan de SDF. IS heeft nog de controle over één dorp, maar zit ingesloten tussen de SDF-strijders, het Syrische leger en de Iraakse grens, waar het Iraakse leger ze opwacht.

Onderhandelingen tussen SDF en IS

Volgens The New York Times onderhandelen leiders van de SDF met IS over een deal. IS moet de gevangengenomen SDF-strijders vrijlaten en in ruil daarvoor mogen ze vertrekken naar de provincie Idlib. Dat is de enige provincie in Syrië die niet onder controle staat van de regering van Bashar Al Assad.

De Amerikaanse president Donald Trump liet woensdagavond weten dat al het door IS bezette gebied volgende week volledig bevrijd kan zijn.

