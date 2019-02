Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwt voor een mogelijke heropleving van de terroristische milities van Islamitische Staat (IS). Eerder kondigde president Donald Trump aan alle Amerikaanse militairen uit Syrië te halen, omdat IS verslagen zou zijn.

Zonder Amerikaanse druk zou IS "waarschijnlijk binnen zes tot twaalf maanden zichzelf nieuw leven kunnen inblazen" en een deel van het verloren terrein kunnen terugwinnen, zo blijkt uit een maandag vrijgegeven rapport van het Pentagon.

In het gebied in het oosten van Syrië waar Amerikaanse troepen werden ingezet, verblijven naar schatting nog tweeduizend strijders van de terroristische organisatie.

Aanstaande woensdag komen in Washington ministers van Buitenlandse Zaken van de anti-IS-coalitie bijeen. Ook de Nederlandse minister Stef Blok zal daarbij aanwezig zijn. Gastheer is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Trump had de terugtrekking van ongeveer tweeduizend Amerikaanse soldaten uit Syrië op 19 december aangekondigd, maar heeft nog geen tijdschema gedeeld.

Het besluit van de president kwam niet als een grote verrassing. Hij stelde tijdens zijn verkiezingscampagne al dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië wil halen.

Senaat ondersteunt symbolische wetgeving tegen terugtrekken troepen

De door de Republikeinen geleide Senaat heeft maandag ingestemd met symbolische wetgeving die tegen de plannen van Trump indruist. Daarin wordt de regering opgeroepen om bepaalde voorwaarden op te stellen voor het terugtrekken van de troepen. Zo moet het zeker zijn dat groepen zoals IS verslagen zijn.

Het niet-bindende amendement, ingediend door de Republikein Mitch McConnell, stelt dat de islamitische militante groeperingen in Syrië en Afghanistan een "ernstige bedreiging" blijven vormen voor de VS.

In het amendement waarschuwt McConnell dat "een plotselinge terugtrekking" de regio zou kunnen destabiliseren en een machtsvacuüm kan veroorzaken dat kan worden ingenomen door Iran of Rusland.

Trump: 'We zullen terugkomen als het moet'

Ook Trump sprak in een zondag gepubliceerd interview met CBS over een mogelijke heropleving van IS in Syrië: "We zullen terugkomen als het moet. We hebben zeer snelle vliegtuigen en we hebben zeer goede vrachtvliegtuigen."

Hij benadrukte dat de Verenigde Staten soldaten in Irak zouden achterlaten. De Amerikanen zouden vanuit Irak toezicht houden op Iran. Tegelijkertijd zouden de troepen van daaruit IS bestrijden, terwijl de Amerikaanse soldaten uit Syrië zich "langzaam" terugtrekken.

In het rapport van het Pentagon staat dat IS nog steeds in staat is tot offensieven. De Syrische democratische strijdkrachten (SDF), gecontroleerd door de Koerdische militie YPG, blijven strijden tegen IS, maar zijn sterk afhankelijk van de steun van de coalitie.

Turkije, dat deel uitmaakt van de coalitie, beschouwt de YPG als een terroristische organisatie. In het rapport wordt erop gewezen dat Turkije sinds 2017 niet meer heeft deelgenomen aan grondoperaties tegen IS.

