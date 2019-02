De regering onderzoekt of het mogelijk is om een aantal vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen terug te halen naar Nederland. Er zullen geen Nederlanders naar Noord-Syrië gaan om de vrouwen en kinderen op te halen, stelt premier Mark Rutte vrijdag.

Justitieminister Ferdinand Grapperhaus zegt vrijdag tegen de NOS dat de vrouwen bij hun eventuele terugkomst zullen worden opgepakt door de marechaussee en dat de kinderen dan worden opgevangen door de kinderbescherming.

De vrouwen zitten in kampen in Noord-Syrië waar de Koerden de dienst uitmaken. Tegen een aantal van hen zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd en een rechter besloot vorig jaar al dat de overheid zich moet inzetten voor de terugkeer van de vrouwen en kinderen. Op die uitspraken volgden deze week aanvullingen, waarmee de opdracht aan de regering concreter wordt gemaakt.

De Syriëgangers kunnen in een veilig gebied zoals Irak worden overhandigd aan de Iraakse Koerden, die de mensen vervolgens naar het Nederlandse consulaat kunnen brengen. Het blijft de vraag wie de Syriëgangers uit de kampen begeleidt naar Irak.

Rutte stelt dat dit geen Nederlanders zullen zijn. "We willen Nederlanders niet blootstellen aan gevaar. We gaan niet zelf mensen naar een veilige plek brengen." Het idee om deze mensen terug te halen ziet Rutte niet zitten, "maar een rechtelijke uitspraak is een rechtelijke uitspraak".

Arrestatiebevelen eerder aan Koerden gegeven

De arrestatiebevelen werden vorig jaar al aan de Syrische Koerden doorgespeeld, maar daar kwam geen reactie op, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de Syrische Koerden de Nederlandse vrouwen en hun kinderen naar de grens brengen, maar bij gebrek aan erkend gezag in het gebied is contact leggen lastig.

De NOS meldt vrijdag dat een Nederlandse vrouw onlangs in een Koerdisch kamp is overleden. Ze was lichamelijk ernstig verzwakt zijn geweest. Haar twee kinderen verblijven nog in het kamp. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan niet op individuele zaken ingaan.