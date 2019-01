In het Syrische vluchtelingenkamp bij de stad Al Hol zijn in de afgelopen acht weken zeker 29 kinderen en pasgeboren baby's omgekomen door de kou. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat de situatie kritiek is voor 33.000 mensen die in het kamp wonen.

Veel mensen hebben volgens de WHO geen tent, dekens of andere manieren om zich op te warmen. Ook is er een tekort aan voedsel, verband en babymelk.

Daarnaast zijn veel vluchtelingen lopend naar het kamp gegaan vanaf de stad Deir Al Zor. Deze mensen zijn ondervoed en uitgeput volgens de WHO.

Vlak bij Deir Al Zor heeft Islamtische Staat (IS) nog een gebied onder controle. "Veel van deze vluchtelingen zijn lopend vanuit dat gebied naar het kamp gekomen."

Al Hol ligt in het gebied dat door Koerdische strijdkrachten wordt gecontroleerd.

Daarom wil de organisatie van de Verenigde Naties volledige toegang tot het kamp. "De toegang tot het kamp wordt ons ontzegd vanwege veiligheidsmaatregelen en bureaucratie", zegt een woordvoerder van de organisatie.

