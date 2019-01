De rechtbank in Rotterdam heeft de gevangenneming en de uitlevering van vijf Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië bevolen. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De rechtbank draagt het Openbaar Ministerie (OM) op om "al het nodige te doen" om ervoor te zorgen dat de vrouwen in hun eigen land berecht kunnen worden. Het is niet bekend wanneer zij precies zijn uitgereisd vanuit Nederland.

Vorig jaar werd in een soortgelijke zaak voor het eerst een verzoek tot vrijlating uit een Koerdisch kamp gedaan. Justitie stelde toen nog dat de vrouwen niet actief zouden worden opgehaald uit onveilig gebied, maar dat ze zich na hun vrijlating uit de kampen konden melden bij een Nederlandse post.

Bij de vijf vrouwen gaat het nu dus wel om een bevel tot gevangenneming en uitlevering, bij een zesde vrouw is het al bestaande verzoek tot uitlevering iets aangepast. In totaal gaat het dus om zes vrouwen in kampen in het noordoosten van Syrië. Sommige verdachten hebben kinderen, die ook terug naar Nederland zouden moeten komen bij de arrestatie van de vrouwen.

Een van de vrouwen is bevallen in kamp

Een van de vrouwen die vastzit in een Koerdisch kamp is daar bevallen. De rechtbank had in haar zaak vorig jaar al gezegd dat ze teruggehaald moest worden, maar concludeert in het vonnis van woensdag dat hierin "geen verdere inspanningen zijn verricht".

De raadsvrouw van de verdachte stelde eerder dat met het terugtrekken van de Amerikaanse strijdkrachten uit het gebied de macht zou komen te verschuiven, in het nadeel van de Koerden. "Met als gevolg dat de verdachte uit beeld verdwijnt."

"Alles afwegende ziet de rechtbank thans aanleiding om, in aanvulling op het eerder gegeven bevel tot gevangenneming, concrete aanwijzingen te geven ten aanzien van de inspanningen die moeten worden verricht om de uitlevering dan wel de feitelijke overdracht van de verdachte aan Nederland mogelijk te maken", aldus het vonnis.

Tientallen vrouwen in strijdgebied

In het strijdgebied zitten tientallen Nederlandse vrouwen, vaak met hun kinderen, vast in kampen van de Koerden. De Koerden hebben eerder al aangegeven dat ze het liefst van de Nederlanders af willen en ook de vrouwen zeggen veelal terug te willen keren.

