Turkije staat klaar om de bescherming van de Noord-Syrische stad Manbij over te nemen. Koerdische YPG-milities hebben op dit moment de controle over Manbij.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dat tijdens een telefoongesprek laten weten aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

Volgens Erdogan is de aanval in Manbij, waarbij eerder deze week vier Amerikaanse militairen zijn gedood, een antwoord op het Amerikaanse besluit om de troepen terug te trekken uit Syrië.

Terreurbeweging Islamtische Staat (IS) heeft de bomaanslag opgeëist. De VS stelde juist dat de rol van IS in Syrië is uitgespeeld.

De Koerdische YPG-milities genieten nu nog de steun van de VS. De Koerden vrezen voor een Turkse aanval en hebben daarom eind vorig jaar juist de Syrische president Bashar Al Assad gevraagd te helpen bij het verdedigen van Manbij.