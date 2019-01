Bij een aanslag in de Syrische stad Manbij zijn woensdag zestien mensen om het leven gekomen, waaronder vier Amerikaanse militairen.

Een Amerikaanse regeringsmedewerker bevestigt de Amerikaanse doden tegenover Reuters. Drie Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt.

Het gaat vermoedelijk om een zelfmoordaanslag gericht tegen een Amerikaans konvooi. De Amerikaanse strijdkrachten bevestigen dat er doden zijn gevallen tijdens een routinepatrouille.

Volgens ooggetuigen vond de explosie plaats vlak bij een restaurant en waren er naast Amerikaanse militairen ook troepen van Koerdische milities.

Manbij is een belangrijk knooppunt in Syrië met drie machtsblokken onder de invloedssfeer van respectievelijk Russen, Turken en nu nog Amerikanen. Vorige maand verraste de Amerikaanse president Donald Trump met de mededeling dat hij de Amerikaanse troepen terughaalt uit Syrië, omdat Islamitische Staat verslagen zou zijn. De terreurbeweging heeft de aanslag van woensdag opgeëist.

In Syrië zitten zo'n tweeduizend Amerikaanse militairen. De strijdkrachten zijn de afgelopen jaren ingezet voor operaties van speciale eenheden tegen IS, het ondersteunen van strijders met wie de VS samenwerkt en het uitvoeren van luchtaanvallen op IS-doelwitten.

Trump heeft nog niet gereageerd

Met de explosie is het aantal Amerikaanse militairen dat in Syrië door geweld is omgekomen gestegen van twee naar zes. Het Witte Huis heeft laten weten dat Trump op de hoogte is gesteld van het nieuws, maar de president heeft nog niet officieel gereageerd.

Koerdische milities hebben met hulp van de VS met succes tegen IS gevochten. Ze beheersen nu vrijwel heel Syrië ten oosten van de rivier de Eufraat en een stuk aan de westelijke oever van de rivier rond Manbij. Dat ligt 75 kilometer ten noordoosten van Aleppo en 30 kilometer van de Turkse grens.