De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dinsdag dat Turkije klaar is met de voorbereidingen voor militair ingrijpen in Syrië.

Turkije heeft troepen naar de grens met Syrië gestuurd nadat de Verenigde Staten vorige maand bekendmaakten zich op een niet nader genoemde termijn terug te trekken uit het land.

Hierbij benoemde de nationaal veiligheidsadviseur John Bolton vorige week wel dat de VS de garantie van Turkije wil dat de Koerden niet aangevallen worden.

Erdogan noemt deze voorwaarde dinsdag "een serieuze fout" en stelt dat Turkije nooit tot een compromis zal komen als het gaat over de YPG-milities. Bolton is dinsdag in Turkije om de situatie rond de Koerden te bespreken.

Tot een ontmoeting tussen Bolton en Erdogan zal het dinsdag niet komen. De Turkse president heeft op het laatste moment afgezegd. Hij gaf aan dat het in verband met de lokale verkiezingen en een geplande toespraak in het Turkse parlement niet in zijn programma paste.

De VS heeft de Koerden als steun gezien bij het verdrijven van IS, maar Erdogan zei eerder al dat hij de YPG-milities als terroristische organisatie ziet.

