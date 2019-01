De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een lang telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron gevoerd over de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië.

De twee leiders bespraken uitgebreid de situatie in het land in het Midden-Oosten. Zowel Trump als Macron benadrukte het doel om de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) te "vernietigen" en uit het land te verdrijven, zo stelde het Witte Huis in een verklaring.

Ook het gebruik van chemische wapens in Syrië kwam als gespreksonderwerp aan bod. Het regime van de Syrische president Bashar Al Assad wordt ervan beschuldigd meerdere keren gifgasaanvallen te hebben uitgevoerd op burgers.

De beslissing van Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië zorgde in binnen- en buitenland voor veel kritiek. Vooral Trumps opvatting dat IS al verslagen is, kon op veel onbegrip rekenen.

Trump blijft ondanks teleurstelling Macron bij besluit

Macron liet na de aankondiging van Trump in december al weten teleurgesteld te zijn over het besluit. De Franse president zette zelfs vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als bondgenoot in de coalitie in Syrië.

Het Witte Huis meldde dat Trump ook na het telefoongesprek bij zijn beslissing blijft. De Franse troepen blijven voorlopig nog wel in Syrië.

Het besluit van Trump om uit Syrië te vertrekken, leidde al tot het opstappen van verschillende kopstukken uit zijn regering, onder wie minister van Defensie Jim Mattis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!