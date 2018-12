Het Syrische leger laat vrijdag weten dat het de stad Manbij heeft overgenomen. Eerder op de dag hadden de Koerdische YPG-milities president Bashar Al Assad gevraagd te helpen bij het verdedigen van de stad tegen Turkije.

In een verklaring van het leger wordt de Syrische burgers veiligheid beloofd. Het is niet duidelijk of de troepen van het Syrische leger zich hebben verspreid in de stad.

De Verenigde Staten maakten eerder bekend de troepen terug te trekken uit Syrië. Dit duurt naar verwachting ongeveer nog zestig tot honderd dagen. Eerder hadden de Amerikanen nog een basis in Manbij.

Turkije heeft na de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump de troepen bij de grens met Syrië versterkt. Een konvooi zou de grens gepasseerd zijn in het district Elbeyli, waarin Manbij ligt.

In een reactie op het binnentrekken van Manbij door het Syrische leger zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat hij in "de huidige situatie de integriteit van het Syrische grondgebied" zal respecteren. Hij voegde eraan toe dat als "terroristische organisaties'", waaronder de YPG, Manbij hebben verlaten, het Turkse leger niets meer heeft te zoeken in die Syrische stad.

Manbij middelpunt van dispuut VS en Turkije

Manbij is het middelpunt geweest van een dispuut tussen de VS en Turkije, omdat eerder dit jaar overeen was gekomen dat de Koerdische milities de stad zouden verlaten. Turkije zegt echter dat dit nooit is gebeurd en houdt vol actie tegen de Koerden te ondernemen.

Erdogan ziet de YPG-milities als terroristische organisatie, maar de VS zag de Koerden juist als steun in het verdrijven van IS. Manbij werd in 2016 na een wekenlange strijd heroverd op IS.

