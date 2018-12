De Amerikaanse gezant in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) stapt eind dit jaar op. Reden hiervoor is volgens diverse Amerikaanse media het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië te halen.

De autoriteiten bevestigen het vertrek van Brett McGurk, die eigenlijk pas in februari zijn functie zou neerleggen. Eerder stapte ook al de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, op vanwege Trumps besluit.

In Syrië zijn ongeveer tweeduizend Amerikaanse militairen actief. Binnen honderd dagen moeten zij allemaal terug zijn in hun thuisland. De president besloot hiertoe omdat IS in Syrië volgens hem "verslagen" is.

McGurk verklaarde vorige week dat IS nog 1 procent in handen heeft van het gebied dat ooit het kalifaat was. Ook zei hij dat het "roekeloos" is om IS als verslagen te beschouwen en dat het daarom niet verstandig zou zijn om de Amerikaanse troepen terug te trekken.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei eerder dit jaar nog dat er ruim veertienduizend IS-strijders waren.

'McGurk benadrukt dat IS nog niet verslagen is'

De gezant benadrukt in zijn afscheidsbrief, die vrijdag ingediend is bij minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), opnieuw dat IS in Syrië nog niet verslagen is, meldt persbureau AP, dat gesproken heeft met een overheidsbron die bekend is met de inhoud van de brief.

McGurk werd in 2015 door de toenmalige president Barack Obama benoemd tot VS-gezant in de strijd tegen IS. Trump besloot bij zijn aantreden in 2017 McGurk aan te houden.

