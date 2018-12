Frankrijk heeft donderdag benadrukt dat het belangrijk is dat ook de overgebleven groepen van Islamtische Staat (IS) in Syrië verslagen worden en houdt zijn troepen om die reden voorlopig in het land.

"IS meer dan ooit verzwakt", meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Florence Parly. "Maar IS is niet van de kaart geveegd, net als zijn wortels. Het is nodig dat ook de laatste groepen van deze terreurgroep definitief verslagen worden."

Parly reageert daarmee op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepen terug te halen uit Syrië. Trump en het Witte Huis beweerden woensdag dat IS in Syrië verslagen is en dat het daarom tijd is om de Amerikanen terug te trekken uit het land waar sinds 2011 een vernietigende oorlog woedt.

Later op de dag werd ook bekendgemaakt dat de VS ook geen luchtaanvallen meer zal uitvoeren in Syrië. De VS heeft zich ook teruggetrokken uit een vredesoverleg bij de Verenigde Naties donderdag.

De eerste manschappen zijn inmiddels teruggehaald. Het is niet bekend in welk tijdsbestek alle troepen het land moeten hebben verlaten.

Frankrijk is het dus niet met dat besluit eens. Het land geldt samen met het Verenigd Koninkrijk als de belangrijkste westerse bondgenoot op het Syrische strijdtoneel. De drie landen voerden in april gezamenlijk een aanval uit op het regeringsleger van president Bashar Al Assad, ter vergelding van een gifgasaanval.

Het Verenigd Koninkrijk stelde woensdag ook IS nog als een bedreiging te zien. "Er moet nog veel gedaan worden en we mogen de bedreiging die ze vormen niet uit het oog verliezen", aldus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nog duizenden IS-strijders in Syrië

Uit een rapport van de Amerikaanse overheid bleek eerder dit jaar dat er nog ruim veertienduizend IS-strijders in Syrië waren en nog meer in Irak. De verwachting is dat de terreurgroep als een soort guerrillabeweging blijft vechten.

De Koerden in Syrië vrezen chaos en een Turkse aanval die kan leiden tot de ontsnapping van duizenden jihadisten. Deze strijders zouden een "groot probleem" kunnen worden voor hun land van herkomst.

Er zijn echter geen plannen om bewust IS-aanhangers vrij te laten, zegt een woordvoerder van de door de Verenigde Staten gesteunde strijdkrachten van de SDF.

IS-gevangenen bij Koerden

De SDF, die wordt geleid door de Koerdische militie YPG, heeft grote delen van het voormalige IS-gebied in het noorden en oosten van Syrië ingenomen. Hun gevangenenkampen zitten vol met IS-strijders en hun families, onder wie veel buitenlanders.

In dit gebied zijn tevens veel Amerikaanse militairen gestationeerd. Dat is de voornaamste reden dat Turkije nooit dit gebied is ingetrokken.

Nederland is als onderdeel van de westerse coalitie ook nog actief in Syrië. Nederlandse gevechtstoestellen voerden eerder in de oorlog onder meer bombardementen uit, maar inmiddels gaat het voornamelijk om verkenningsvluchten.

