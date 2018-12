Alle Amerikaanse militairen vertrekken uit Syrië, bevestigt het Witte Huis woensdag na berichtgeving van verschillende media. De laatsten keren terug zodra volgend jaar de laatste operatie tegen Islamitische Staat (IS) is afgerond.

Naar verwachting duurt het nog zestig tot honderd dagen voordat alle militairen terug zijn in de Verenigde Staten. In Syrië begeven zich zo'n tweeduizend Amerikaanse troepen. De missie in het Arabische land duurt nu al ongeveer vier jaar.

De Verenigde Staten zijn inmiddels begonnen met het terughalen van de eerste manschappen. "We zijn bezig met de transitie naar de volgende fase van de campagne", aldus woordvoerder Sarah Sanders. Zij stelt dat het "territoriale kalifaat" van IS is verslagen.

Eerder op woensdag schreef Trump op Twitter dat IS in Syrië is verslagen. "Mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap." De president stelde tijdens zijn verkiezingscampagne al dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië wil halen. Hij vindt de missie erg duur en gevaarlijk.

De Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, en andere vooraanstaande veiligheidsfunctionarissen hebben volgens The New York Times meerdere gesprekken met de president gevoerd. Zij zouden hebben laten weten het niet eens te zijn met Trumps keuze, omdat Syrië dan in handen zou komen van Rusland en Iran.

'Terughalen van troepen is enorme fout'

De Republikeinse senator Lindsey Graham reageert kritisch op het besluit. "Het terughalen van deze kleine Amerikaanse troepenmacht in Syrië zou een enorme Obama-achtige fout zijn", schrijft hij op Twitter. Hiermee verwijst hij naar het besluit van Barack Obama, Trumps voorganger, om alle militairen uit Irak te halen.

"IS is niet verslagen in Syrië en Irak en zeker niet in Afghanistan", laat hij verder weten. Volgens de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten, de SDF, zijn er in Syrië nog ongeveer vijfduizend IS-strijders.

Daarnaast kan de beslissing van de Amerikaanse regering worden gezien als een "opsteker voor de wens van IS om terug te komen", aldus Trumps partijgenoot.

Ook het Verenigd Koninkrijk ziet IS nog als een bedreiging, ondanks dat de strijders geen gebieden in handen hebben. "Er moet nog veel gedaan worden en we mogen de bedreiging die ze vormen niet uit het oog verliezen", aldus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond.

Turkije kondigt campagne tegen Koerden aan

De Verenigde Staten liggen op het gebied van de bemoeienis met Syrië in de clinch met NAVO-bondgenoot Turkije. Ankara heeft een militaire campagne tegen de Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden, oftewel YPG, in Syrië aangekondigd. De YPG is onderdeel van de SDF.

Volgens Turkije vormden de eenheden de Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Voor de Amerikanen zijn die eenheden juist bondgenoten in de strijd tegen IS.

Regeringsbronnen stellen dat Trump zijn Koerdische bondgenoten verraadt door de troepen naar huis te sturen, aldus The New York Times. Dit heeft volgens hen gevolgen voor eventuele toekomstige missies in de regio, waarbij de Amerikanen willen samenwerken met lokale strijders.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!