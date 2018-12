De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben Islamitische Staat (IS) verdreven uit Hajin. Dat was de laatste grote Syrische stad die de groep in handen had, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten vrijdag.

De SDF, die door de Verenigde Staten wordt gesteund, strijdt in de regio rond Hajin al maanden tegen IS. De stad ligt aan de oostkant van de Eufraat bij de grens met Irak. Dat is de laatste regio waar IS-strijders zich schuilhouden.

Het bericht is nog niet bevestigd door de SDF. Volgens de groep bevinden nog ongeveer vijfduizend IS-strijders zich in de regio. Ongeveer tweeduizend van hen zijn niet Syrisch.

Een woordvoerder van de SDF liet eerder weten dat de IS-strijders in Hajin wilden doorvechten tot de dood. Of alle IS-strijders zijn omgekomen, is niet bekend.

Turkije dreigt met aanvallen op stad Manbij

Tegelijkertijd eiste de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat alle YPG-strijders, een belangrijke groep binnen de SDF, zich terugtrekken uit de stad Manbij. De YPG is een Koerdische militie en wordt door Turkije gezien als terroristische groepering.

Eerder viel Turkije het noorden van Syrië al binnen om de YPG uit de regio Afrin te verdrijven.

