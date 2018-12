OPCW, de toezichthouder op het verbod op chemische wapens in Den Haag, gaat onderzoek doen naar een aanval in de Syrische plaats Aleppo. Bij deze aanval is mogelijk gifgas gebruikt.

Het OPCW gaat eerst na of de beschuldigingen van het gebruik van gifgas geloofwaardig zijn, weegt beveiligingsproblemen af en zet indien mogelijk een onderzoeksteam in, zegt een bron binnen de organisatie.

Een gezondheidsfunctionaris in Aleppo zei dat tientallen Syriërs last hadden van ademhalingsmoeilijkheden, oogontstekingen en andere symptomen die duiden op het gebruik van chloorgas.

De aanvallers gebruikten zaterdag volgens de Syrische autoriteiten munitie met gifgas bij de beschieting van woonwijken in westelijke voorsteden van Aleppo.

Zij hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd zich duidelijk uit te spreken tegen deze terroristische gifaanval met chloorgas. Rebellen hebben het bezit van chemische wapens ontkend.

Voor het eerst luchtaanvallen in westen Idilib sinds bufferzone

Volgend op de kennelijke gifaanval in Aleppo zaterdag, vonden er zondag luchtaanvallen plaats in de Syrische provincie Idlib, ten westen van de stad Aleppo. Volgens Syrische waarnemers zijn met behulp van vliegtuigen gebieden bestookt in handen van jihadisten en rebellen.

Voor het eerst sinds Turkije en Rusland in september afspraken maakten over zones in Idilib, waar een bestand moet gelden, zijn er luchtaanvallen geweest in deze gebieden.

