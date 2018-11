Zeker 43 mensen zijn zaterdag in het oosten van Syrië gedood bij een luchtaanval door de Verenigde Staten geleide militaire coalitie. Het gaat vooral om burgerslachtoffers.

Onder de doden zijn zeker zeventien kinderen en twaalf vrouwen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De bombardementen vonden bij zonsopgang plaats en troffen huizen in het dorp Hajin aan de grens met Irak. Daar vechten Koerdische troepen momenteel met Amerikaanse luchtsteun tegen Islamitische Staat (IS).

De terroristische groepering heeft in Syrië alleen nog kleine gebieden in handen. IS heroverde eind vorige maand gebieden in het oosten van Syrië, nadat ze in 2017 uit het land werd gedreven.

Meer dan 5,6 miljoen mensen gevlucht

De gevechten in Syrië braken in 2011 uit. Sindsdien zijn meer dan 5,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen, blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het merendeel van de vluchtelingen, bijna 3,6 miljoen, begeeft zich nu in Turkije.

Hoewel de oorlog nog niet voorbij is, zijn in de eerste helft van dit jaar al zo'n 750.000 mensen in Syrië teruggekeerd naar huis. Miljoenen mensen in het land zijn afhankelijk van noodhulp.

