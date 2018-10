Islamitische Staat (IS) heeft in het oosten van Syrië gebieden heroverd met daarin een van de grootste olievelden van het land. Dat melden bronnen binnen de oppositie in de provincie Deir-al-Zor.

De terroristische groepering veroverde de controle over het gebied zondagochtend nadat de strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zich terugtrokken. IS had het gebied ten oosten van de rivier de Eufraat een jaar geleden verloren aan de strijders van de oppositie.

De afgelopen dagen hebben IS en de overwegend Koerdische SDF fel gevochten in het oosten van Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn sinds vrijdag minstens 68 SDF-strijders gedood tijdens de hevigste aanval van IS in de afgelopen maanden.

De SDF, die wordt gesteund door de Verenigde Staten, speelde een sleutelrol bij de strijd tegen IS. De milities verdreven de jihadisten onder meer uit hun bolwerk Raqqa, voorheen de feitelijke hoofdstad van IS. De groepering heeft in Syrië alleen nog enkele kleine woestijngebieden in handen.

