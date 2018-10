De leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Turkije komen zaterdag 27 oktober in Istanboel bijeen om te praten over de toestand in Syrië. Ze spreken over de humanitaire ramp die zich in het noordwesten van het land dreigt af te spelen, zo heeft de Franse regering vrijdag bekendgemaakt.

De Franse president Emmanuel Macron hoopt dat de top ertoe bijdraagt dat een staakt-het-vuren in de noordwestelijke provincie Idlib standhoudt en dat er nieuw leven wordt geblazen in vredesgesprekken tussen Syrische partijen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vreest net als Macron een Syrisch-Russische aanval op Idlib, omdat zich daar nog jihadisten begeven. Als het tot een aanval zou komen, dan verwacht Turkije dat opnieuw veel mensen uit het gebied zullen vluchten en de grens met Turkije over zullen steken.

Turkije heeft sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 begon naar schatting al 3,5 miljoen Syriërs opgevangen.

Akkoord over gedemilitariseerde zone

Afgelopen maand werd een akkoord gesloten tussen Rusland en Turkije. Er werd besloten 'bufferzones' van 15 tot 25 kilometer breed in te stellen, waardoor de rebellengroepen en het Syrische leger uit elkaar worden gehouden.

Toch vonden er lichte gevechten plaats in de regio, die het eerder gesloten akkoord tussen Rusland en Turkije zouden kunnen bedreigen.

Idlib is een van de laatste provincies die nog in handen is van Syrische oppositiegroepen. Die willen zich niet onderwerpen aan het regime van de Syrische president Bashar Al Assad.

Er bevinden zich naast tienduizenden strijders ook miljoenen burgers in de provincie en aangrenzende gebieden die nog in handen zijn van opstandelingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!