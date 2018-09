Dit weten we over de situatie in de Syrische provincie Idlib

Wat gebeurt er in Idlib?

Het Syrische leger is samen met Rusland vorige week een offensief met luchtaanvallen begonnen om de rebellen uit de regio Idlib te verdrijven.

Iran en Rusland steunen de Syrische regering. Iran en Syrië zijn al jarenlang bondgenoten in het Midden-Oosten. Rusland steunt het Syrische leger in de strijd tegen terroristische groeperingen.

Turkije steunt meerdere rebellengroeperingen in Syrië en zegt vooral de eigen grens veilig te willen stellen. Dat doet het door Koerdische milities, zoals de YPG, uit de grensregio te verdrijven. Veel Koerden steunen nu de Syrische regering.

De provincie wordt verdeeld door twee rebellengroepen. Het Nationale Bevrijdingsfront, gelieerd aan de Moslimbroederschap, krijgt steun van Turkije. De andere groep is Tahrir Al Sham, dat wordt gelinkt aan Al Qaeda. De Russen strijden vooral tegen deze groep.

Volgens Rusland worden alleen doelen van extremistische militanten gebombardeerd, maar de Verenigde Naties (VN) zeggen dat ook scholen en ziekenhuizen geraakt worden. De rebellen voeren tegenaanvallen uit op militaire vliegvelden in steden rond Idlib, zoals Aleppo en Hama.

Sinds de aanvallen zijn begonnen zijn meer dan 30.000 mensen uit de regio op de vlucht geslagen. De meeste mensen zijn naar andere delen van de provincie vertrokken, maar als de aanvallen doorgaan dreigen veel mensen uit Idlib te vertrekken.

Het gevecht om Idlib kan de beslissende strijd zijn in de Syrische burgeroorlog die in 2011 begon.

Waarom zitten veel rebellen in Idlib?

Tijdens gevechten om andere regio's in het land heeft de regering deals met verschillende rebellengroeperingen gesloten. De militanten kregen vrije doorgang naar Idlib als ze hun eigen regio op zouden geven.

Milities in onder meer Oost-Ghouta en Daraa vertrokken daarop naar Idlib. De regering nam daarna de provincies die de rebellen verlieten over.

Waar overleggen de VN, Turkije, Iran en Rusland over?

De Verenigde Naties en Turkije zijn bang dat ruim 800.000 mensen de regio ontvluchten als Syrië en Rusland verdergaan met het offensief. Volgens Turkije dreigt er een grote humanitaire ramp en de VN voorziet de grootste humanitaire ramp sinds het begin van de Syrische burgeroorlog.

Turkije zegt dat Iran en Rusland ook verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen voor de bevolking. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de internationale gemeenschap opgeroepen actie te ondernemen.

Turkije wil een wapenstilstand, omdat het bang is dat de vluchtelingen dat land binnenstromen. Idlib ligt namelijk dicht bij de grens met Turkije. Erdogan heeft laten weten dat zijn land geen vluchtelingen meer op kan nemen. Momenteel zijn er 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije.

Iran, Turkije en Rusland hebben afgelopen vrijdag in Teheran overleg gevoerd over de situatie. Turkije drong aan op een staakt-het-vuren, maar Rusland wil geen akkoord sluiten met aan Al Qaeda gelieerde groepen.

De drie landen kwamen vrijdag wel overeen dat er alleen een politieke oplossing voor het conflict is; geweld is niet het antwoord, zeiden de leiders van de landen.

De VN probeert maandag en dinsdag tot een oplossing van het conflict te komen tijdens gesprekken over een commissie die een nieuwe grondwet voor Syrië moet schrijven. Deze gesprekken staan los van het overleg tussen Syrië, Rusland en Turkije en zijn in eerste instantie op een nieuwe grondwet gericht. Vanwege de dreigende situatie in Idlib wil de VN ook hierover spreken.

Waarom dreigen de VS, Frankrijk en het VK met tegenaanvallen?

Het Witte Huis zegt dat het Syrische leger zich klaarmaakt voor het gebruik van chemische wapens in Idlib. De VS, Frankrijk en het VK hebben al laten weten een tegenoffensief te starten als Syrië dat doet. "Het wordt een sterker antwoord dan we ooit eerder hebben gegeven", laten de landen weten.

Het gebruik van chemische wapens wordt gezien als een oorlogsmisdaad. In april voerden de drie landen al tegenaanvallen op militaire doelen rond Damascus uit na een chemische aanval van het Syrische regime.

Wat is de situatie in de rest van Syrië?

De Syrische president Bashar Al Assad heeft de afgelopen jaren met hulp van Rusland grote delen van Syrië terugveroverd op de verschillende rebellengroeperingen. Ondanks die overwinningen is de situatie in het land nog niet stabiel.

Naast Idlib zijn er nog een aantal delen van het land niet in handen van Al Assad. In het noorden, aan de Turkse grens en rond de stad Afrin, heeft het Turkse leger een stuk land onder controle.

In het noordoosten, rond de stad Raqqa, hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten nog een groot stuk van Syrië in handen. In midden Syrië is een stuk woestijn vermoedelijk nog in handen van IS. Daar strijdt de VS tegen.

