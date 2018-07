Koerden en Syrische regering gaan onderhandelen over toekomst

De twee partijen spraken af gezamenlijke comités te vormen om een "routekaart op te stellen voor een democratisch en gedecentraliseerd Syrië", meldt de Syrische Democratische Raad (SDC).

Het overleg in Damascus vond plaats op verzoek van het regime van president Bashar al-Assad, zei de SDC. De troepen van de Syrische leider en hun bondgenoten hebben de meeste gebieden heroverd die voorheen in handen waren van rebellen.

Assad heeft gezworen het volledige land weer in handen te krijgen, ook de gedeelten die in handen zijn van de overwegend Koerdische SDF-milities. De Koerden streven naar een autonoom gebied in het noordoosten van Syrië.

Assad waarschuwde eerder dit jaar dat zijn regering bereid is te onderhandelen, maar de gebieden desnoods met geweld zal "bevrijden". In SDF-gebied zijn ook Amerikaanse militairen gelegerd, die hun partners ondersteunen bij de strijd tegen Islamitische Staat. De Koerden hebben een grote bijdrage geleverd in de strijd tegen IS.

Maandag komen afgevaardigde van Rusland, Iran en Turkije bijeen in het Russische Sochi om de situatie in Syrië te bespreken.