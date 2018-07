Uit IS-gebied teruggekeerde Nederlandse 'niet geradicaliseerd maar naïef'

Melis A. kwam hier aan met haar vader, die haar was gaan halen, en haar nog geen jaar oude zoontje. Het jongetje gaat naar een pleeggezin en daarna waarschijnlijk naar haar ouders. Volgens Sen, die namens zijn 22-jarige cliënt en haar familie spreekt, is A. "ontzettend opgelucht en blij" dat ze weer in Nederland is.

De Rotterdamse zit vast in voorarrest op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terreurdaden. Zij mocht aanvankelijk met niemand contact hebben, maar omdat de beperkingen nu zijn opgeheven, kan haar advocaat meer over de situatie vertellen.

De vrouw arriveerde met haar zeven maanden oude baby op een vlucht vanuit Erbil, in het noorden van Irak. A. is ongeveer twee jaar geleden haar geradicaliseerde partner achterna gereisd naar Syrië. A. zat eerst een tijd in Turkije voor ze begin vorig jaar de grens met Syrië overstak. "Toen oktober vorig jaar haar man overleed, is zij vertrokken", aldus Sen. Zijn cliënt was toen al zwanger.

Volgens de advocaat hangt A. geen radicaal gedachtengoed aan, maar is ze "kinderlijk naïef". "Ze geloofde het mooie plaatje dat haar vriend schetste van het kalifaat." Volgens Sen is ze de liefde achterna gereisd. "Ze voelde zich hier als moslima niet begrepen. Haar ouders lachten haar uit, omdat ze een khimar (een soort hoofddoek) droeg."

Haar vader deed na haar vertrek in 2016 aangifte van vermissing. Toen zijn dochter in een opvangkamp terechtkwam, is hij haar en zijn kleinzoon gaan halen. Met zijn drieën vertrokken ze naar Erbil, waar ze zich bij het Nederlandse consulaat meldden.

Mooie toekomst

In Erbil hebben ze alle drie een tijd gevangengezeten voor ze op het vliegtuig naar Nederland werden gezet. "Haar vader heeft gruwelijke mishandelingen in de gevangenis gezien. De martelingen bleven hem bespaard, hij is 'slechts' beroofd, maar het was een verschrikkelijke tijd", aldus Sen.

Waarschijnlijk wordt het voorarrest van de vrouw volgende week met drie maanden verlengd en moet ze daarna voor de rechter verschijnen.

Sen kondigt al aan dat hij er dan voor gaat pleiten dat ze wordt vrijgelaten. "Ze is naar het kalifaat vertrokken, omdat ze dacht daar gelukkig te kunnen zijn. Er was haar een mooie toekomst voorgespiegeld. Het bleek een grote teleurstelling en ze is nu alleen maar blij dat ze weer terug is."