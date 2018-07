Leger Syrië hijst vlag in stad Daraa waar de opstand jaren geleden begon

De zuidelijke stad wordt gezien als de plaats waar de opstand tegen het regime van Bashar al Assad in 2011 begon. Na de aanhouding van een groep scholieren zijn toen grootschalige protesten uitgebroken. De scholieren waren verantwoordelijk voor graffiti met kritische boodschappen over de regering.

De gewapende opstand in Syrië ontaardde in een grootschalige burgeroorlog, die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het geweld. Assad kreeg met steun van Rusland en Iran weer grote delen van het land in handen.

Syrische regeringstroepen rukten de afgelopen weken snel op in de provincie Daraa. Gedeelten van de gelijknamige stad zijn nog steeds in handen van opstandelingen. Zij onderhandelen volgens rebellenfunctionarissen nog over de voorwaarden van hun aftocht. Rusland, een bondgenoot van het regime, speelt daarbij een bemiddelde rol.

