Nederland steunde 22 gewapende oppositiegroepen in Syrië

Het kabinet heeft geen militaire steun aan de gewapende oppositie gegeven, blijkt uit de brief. Het ging onder meer om 313 voertuigen. Verder betrof de steun voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen. De waarde van de hulp bedroeg meer dan 25 miljoen euro.

Met de hulp probeerde Nederland te voorkomen dat de gematigde oppositie zou marginaliseren. De oppositie moest een alternatief blijven vormen voor extremistische groepen. De afgelopen jaren is de gematigde oppositie in Syrië sterk verzwakt. Aan welke groepen hulp is gegeven, blijft geheim.

Blok schrijft dat er geen indicatie is dat door Nederland gesteunde gematigde gewapende groepen zijn overgelopen. "Een aantal van de groepen bevindt zich in het gebied waar gevochten wordt, andere groepen bevinden zich in gebieden waar niet wordt gevochten", aldus de minister.