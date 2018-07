Ruim 270.000 mensen op de vlucht voor opgelaaid geweld in Syrië

De meeste Syriërs bevinden zich in dorpen en gebieden in de buurt van de grenzen bij Israël en Jordanië, maar deze landen weigeren de nieuwe stroom van vluchtelingen op te nemen.

Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad is vorige maand een offensief begonnen in het zuidwesten om regio's terug te veroveren op rebellen. Ook IS is nog actief in een gebied in de regio. Dit heeft gezorgd voor hevige bombardementen waarbij tientallen doden zijn gevallen.

Jordanië, dat sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië al een half miljoen vluchtelingen opnam, heeft wel toegezegd hulpgoederen te leveren.

De Syrische oppositie en Russische onderhandelaars zijn eind juni begonnen met vredesonderhandelingen over de zuidwestelijke regio. De inzet hierbij zou zijn om het gebied rond de stad Daraa weer onder controle van de regering te brengen.

