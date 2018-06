Secretaris-generaal VN eist einde geweld in Syrische Daraa

''Door het offensief zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen'', aldus de woordvoerder. De meeste mensen lijken volgens de woordvoerder naar het nabijgelegen Jordanië te vluchten. ''Daardoor kan de regionale veiligheid in gevaar komen.''

Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad is de afgelopen week begonnen aan het offensief in het zuidwesten om delen van het land terug te veroveren op rebellen. Ook Islamitische Staat heeft nog een gebied in handen in de regio.

Het Syrische leger heeft meerdere plaatsen in de regio gebombardeerd en is een grondoffensief gestart. Sinds het begin van het offensief zijn er al tientallen doden gevallen in de regio.

