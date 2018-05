SDF opent aanval op laatste gebied in handen van IS in Syrië

De aanval vindt plaats in het oosten van Syrië, vlakbij de Iraakse grens. De door de Verenigde Staten gesteunde SDF werken naar eigen zeggen nauw samen met het leger van Irak.

"Onze troepen gaan dit gebied bevrijden", aldus een woordvoerder van SDF. De Amerikaanse minister van Defensie zei vorige week nog ervan uit te gaan dat de aanval op IS nieuw leven ingeblazen zou worden.

IS is de laatste weken begonnen met hernieuwde aanvallen, nadat de organisatie eerder dit jaar veel terrein verloor in Syrië en Irak door een offensief van onder meer SDF en het Iraakse leger.

SDF stak vanaf eind januari meer energie in de strijd tegen het Turkse leger in het noorden van Syrië, in de regio Afrin. De Turkse aanval was gericht op de Koerdische YPG, een onderdeel van SDF.