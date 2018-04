Duitsland trekt miljard euro uit voor noodhulp Syrië

De bewindsman kwam met de bekendmaking bij zijn aankomst in Brussel waar hij een conferentie bijwoont over hulp aan Syrië. In de tweede helft van dit jaar kan er nog eens 300 miljoen bijkomen. Vorige week liet de Franse president Emmanuel Macron weten dat Parijs 50 miljoen euro aan humanitaire hulp voor Syrië uittrekt.

Aan de conferentie nemen ongeveer tachtig landen deel. Bij eenzelfde bijeenkomst vorig jaar was Duitsland de grootste gever. Het land heeft sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2012 al 4,5 miljard euro aan hulpgeld gedoneerd. ''Onze belangrijkste prioriteit is de bescherming van de burgerbevolking'', aldus Maas.

Volgens de Verenigde Naties hebben 13 miljoen Syriërs dringend hulp nodig door de oorlog in het land.