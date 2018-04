Syrische luchtafweer in Homs afgegaan door 'elektronische aanval'

Een anonieme militaire zegsman weet de storing aan pogingen van de Verenigde Staten en Israël om ''met een elektronische aanval'' het Syrische radarluchtafweersysteem te ontregelen. Russische deskundigen hebben het euvel verholpen, meldt de zegsman.

Eerder meldden verscheidene bronnen in Libanon en Syrië dat er in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen waren. Het staatspersbureau SANA berichtte dat er bij de luchtmachtbasis in Dumayr negen raketten waren neergehaald. Ook waren er meldingen van Israëlische aanvallen met gevechtsvliegtuigen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie voelde zich eerder genoodzaakt om hun betrokkenheid bij de vermeende aanval te ontkennen. "Er zijn op dit moment geen Amerikaanse militaire activiteiten in het gebied gaande", aldus het Pentagon.

Spanning

De spanning in Syrië is gestegen nadat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk afgelopen zaterdag gezamenlijk een raketaanval uitvoerden. Dat was een vergelding voor de veronderstelde gifaanval van het Syrische leger op het stadje Douma.

Drie Syrische doelen werden daarbij onder vuur genomen: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin werd bewaard, en een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel. De drie westerse landen stelden dat het om een eenmalige aanval ging.

Ondertussen gaan de gevechten rond hoofdstad Damascus door. Het Syrische leger is dinsdag begonnen met een bombardement van een enclave ten zuiden van de hoofdstad, die in handen is van jihadisten. Het Syrische leger zou met de aanval onder meer leden van Islamitische Staat willen verdrijven.

