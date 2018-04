Volgens Rusland kan waakhond chemische wapens woensdag Douma in

Volgens de Russen zelf heeft er helemaal geen gifgasaanval plaatsgevonden. Hun experts waren donderdag en vrijdag in Douma en zouden geen bewijs hebben aangetroffen.

De Amerikaanse en Britse geheime dienst zouden er volgens Rusland achter zitten. ''Die zogenaamde aanval is in scène gezet. Ze konden niet één lichaam laten zien. Er is geen andere plausibele verklaring'', beweerde ambassadeur Alexander Shulgin op een persconferentie. Op de vraag welk bewijs hij heeft, antwoordde hij: ''Vertrouw ons maar, dat zeggen de Britten en Amerikanen ook.''

Een team onderzoekers van de OPCW wil zelf kijken of er daadwerkelijk een gifgasaanval was en welk gas is gebruikt.

Omdat Russische militaire functionarissen al op de plek van de mogelijke gifgasaanval zijn geweest, maakte Kenneth Ward, de Amerikaanse ambassadeur van de OPCW, zich zorgen dat er is "geknoeid" met mogelijke bewijzen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gaf daarop als reactie dat dat niet het geval is en ook hij zei dat het bombardement met gifgas "in scène is gezet".

Vergeldingsacties

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk voerden in de nacht van vrijdag op zaterdag vergeldingsacties uit, omdat ze denken dat het Syrische regime achter de aanval op het rebellenbolwerk zat. De Syrische regering wordt gesteund door Rusland.

De missie van de OPCW kreeg nog geen toegang tot het gebied in Douma dat zou zijn getroffen.

Volgens de Russen is de missie vertraagd door de vergeldingsactie van de Amerikanen, Britten en Fransen afgelopen vrijdagnacht. Ambassadeur Sjoelgin noemde het een grove leugen dat Rusland de OPCW-delegatie uit veiligheidsoverwegingen tegenhoudt.