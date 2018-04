Team chemische wapenwaakhond OPCW mag Syrische Douma nog niet in

''Vrije toegang is essentieel. Rusland en Syrië moeten meewerken'', twitterde de Britse afvaardiging.

Hoewel de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken dat in eerste instantie ontkende, zei hij later dat de missie is vertraagd door de luchtaanvallen van de Amerikanen, Britten en Fransen zaterdag, meldde het Russische persbureau TASS. Die zouden tot gevolg hebben gehad dat Rusland en Syrië de veiligheid van het OPCW-team niet kunnen garanderen in Douma.

De Russische OPCW-delegatie benadrukte dat Rusland niet van plan is het werk van de onderzoekers te hinderen.

EU-sancties

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zien voorlopig af van het opleggen van nieuwe sancties aan de Syrische bondgenoot Rusland na de vermeende gifgasaanval op de stad Douma. Dat is maandag gebleken uit overleg van de Europese Unie in Luxemburg.

De ministers van de EU-landen willen na de vergeldingsactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk van afgelopen zaterdag, vooral de nadruk op diplomatieke acties leggen.

In een verklaring laten de EU-landen weten dat ze de "optie openhouden" voor het opleggen van nieuwe sancties, maar hier voorlopig nog geen beslissing over te nemen. "De aanvallen waren niet bedoeld om de oorlog in Syrië te veranderen", aldus Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens minister Stef Blok zijn een wapenstilstand, vredesonderhandelingen en toegang voor hulpverleners in het gebied "de enige weg vooruit". Sancties liggen volgens Blok niet concreet op tafel, omdat echte oplossingen "alleen uit onderhandelingen komen".

De VS lieten zondag wel weten op maandag nieuwe economische sancties aan te kondigen tegen Rusland. De strafmaatregelen zullen worden opgelegd aan bedrijven die producten maken die verband houden met de Syrische president Assad of het gebruik van chemische wapens.

Vergelding

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vielen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Syrië drie doelwitten aan als vergelding voor de vermeende gifgasaanval. De drie bondgenoten houden Assad verantwoordelijk voor die mogelijke gasaanval op 7 april. Volgens de hulporganisatie Witte Helmen zijn minstens 43 mensen omgekomen.

Rusland steunt het Syrische regime en ontkent dat er gifgas is gebruikt door Assad in Douma. Assad trekt zich niets aan van de aanvallen die drie westerse landen op zijn land hebben gedaan. Hij blijft op dezelfde koers, meldden Russische parlementariërs die op bezoek zijn in Damascus en Assad dit weekeinde hebben gesproken.

