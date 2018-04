VS wil leger 'zo snel mogelijk' weghalen uit Syrië

"De missie van de VS is nog onveranderd", zegt een woordvoerder van het Witte Huis maandag. "De president heeft duidelijk gemaakt dat hij nog steeds wil dat de Amerikaanse gevechtseenheden zo snel mogelijk naar huis komen."

Zondag zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, dat de Amerikanen Syrië niet zullen verlaten "voordat alle doelen bereikt" waren.

"We zijn vastberaden om IS uit te roeien en te voorkomen dat ze ooit nog terug kunnen komen", zegt een woordvoerder van Trump daarover. "We verwachten dat onze plaatselijke bondgenoten daarna een grotere verantwoordelijkheid nemen op zowel militair als financieel gebied."

Doelen

Ambassadeur Haley noemde zondag drie Amerikaanse doelen in Syrië: de zekerheid dat er geen chemische wapens worden gebruikt die een risico vormen voor de Amerikaanse belangen, het verslaan van Islamitische Staat en zorgen dat de Iraanse activiteiten in de gaten kunnen worden gehouden.

"Wij gaan niet weg voordat wij die zaken hebben bereikt", zei Haley in een interview met Fox News. De VS heeft ruim tweeduizend manschappen gestationeerd in het oosten van Syrië.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron zei zondag dat hij Trump had overgehaald om de Amerikaanse militairen voorlopig nog in Syrië te houden. "We hebben hem overtuigd dat het nodig was om daar te blijven", aldus Macron in een tv-interview over de westerse aanval.

Afgelopen zaterdagnacht voerden de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een gezamenlijke aanval uit op Syrische doelen. Trump zei daarover dat de Verenigde Staten bereid was om door te gaan met de aanvallen totdat het regime van de Syrische president Assad stopt met het gebruik van chemische wapens.

