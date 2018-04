Verenigd Koninkrijk heeft geen plannen om Syrië opnieuw aan te vallen

"Er ligt geen voorstel op tafel over een nieuwe aanval", aldus Johnson. Het land voerde zaterdag samen met de VS en Frankrijk een vergeldingsaanval uit op Syrië, nadat Assad een vermeende gifgasaanval had uitgevoerd op de stad Douma.

De Britse premier Theresa May raadpleegde tot woede van de linkse oppositieleider Jeremy Corbyn het parlement niet over de aanvallen. Johnson betoogde zondag dat het parlement niet erbij werd betrokken in het belang van het succes en de snelheid van de aanvallen.

Maandag gaat May in het parlement de aanval op Syrië toelichten.

Chaos

Een nieuwe westerse aanval op Syrië zal leiden tot ''chaos'' in de internationale betrekkingen. Dat stelde de Russische president Vladimir Poetin zondag in een telefoongesprek met zijn Iraanse ambtsgenoot Hassan Rohani, berichten Russische persbureaus.

De leiders bespraken de westerse raketaanval op doelen in Syrië. Rusland en Iran, bondgenoten van de Syrische regering, hebben die aanval veroordeeld. Rohani en Poetin concludeerden volgens het Kremlin dat de luchtaanval de kans verkleint dat een politieke oplossing kan worden gevonden voor het conflict in Syrië.

''Vladimir Poetin benadrukte dat het onvermijdelijk zal leiden tot chaos in de internationale betrekkingen als dergelijke acties worden doorgezet'', citeerde persbureau TASS uit een verklaring van het Kremlin. De westerse bondgenoten negeerden volgens de Russische leider het handvest van de Verenigde Naties.

Assad

Assad trekt zich niets aan van de aanvallen die drie westerse landen op zijn land hebben gedaan. Hij blijft op dezelfde koers, meldden Russische parlementariërs die op bezoek zijn in Damascus en Assad dit weekeinde hebben gesproken.

Assad was in een goede stemming en prees de Russische luchtafweer, waarmee zijn leger de meeste raketten zou hebben neergehaald. Dit wordt overigens ontkend door het Pentagon, dat zaterdag meldde dat geen van de raketten zijn neergehaald.

Douma

De VS liet zaterdag na de aanval weten "klaar te staan" om Syrië opnieuw te bombarderen als het land weer gifgas inzet. "Het praten is gestopt", zei de Amerikaanse ambassadeur van de Verenigde Naties.

Onderzoekers van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) zijn in Syrië voor onderzoek naar de vermeende gifgasaanval. De drie landen hebben niet gewacht op de onderzoeksresultaten en vuurden 105 raketten af die de productie van chemische wapens in Syrië zouden hebben getroffen.

Het programma voor het maken van chemische wapens zou volgens het Pentagon nu "kreupel" zijn, omdat Syrië veel materieel is verloren.

