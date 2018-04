VS klaar om Syrië weer aan te vallen bij nieuw gebruik van gifgas

In het kort: Volgens Pentagon is het Syrische programma voor het produceren van chemische wapens jaren terug in de tijd geplaatst

Assad: strijd tegen terrorisme gaat door ondanks aanval

Aanval is vergelding op veronderstelde gifgasaanval door Assad

Poetin veroordeelt aanvallen fel

Syrië meldt negen gewonden

"We zijn bereid deze mate van druk vol te houden als het Syrische regime dom genoeg is om onze wil te testen", aldus de VS in de vergadering die werd gehouden op verzoek van Rusland. "We hebben meerdere pogingen gedaan om dit conflict diplomatiek op te lossen. Deze week alleen al hebben we daar vijf keer over gesproken. Maar het praten is vannacht gestopt."

Rusland, dat bondgenoot is van Syrië, sprak zaterdag opnieuw afschuw uit over de bombardementen van het westen. Volgens Vassily Nebenzia, de VN-ambassadeur van Rusland, is nooit aangetoond dat de Syrische president Bashar al-Assad gifgas heeft gebruikt.

Nebenzia vindt dat de VS het internationale recht aan de laars lapt en hiermee de functie van de Veiligheidsraad negeert. Onderzoekers zijn in Syrië ter plaatse om het vermeende gebruik van chemische wapens te onderzoeken. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen bij de aanval begin april.

Resolutie

Een meerderheid van de landen in de Veiligheidsraad keerde zich tijdens de vergadering tegen een Russische resolutie over de aanval. Die voorzag in een veroordeling van de ''agressie tegen de Arabische Republiek Syrië door de Verenigde Staten en hun bondgenoten''. Naast Rusland stemden alleen China en Bolivia voor het voorstel. Acht landen waren tegen, vier anderen onthielden zich van stemming.

Een resolutie heeft negen stemmen nodig om goedgekeurd te worden. Ook kunnen de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk als permanente leden van het orgaan een veto uitspreken.

Raketten

De bombardementen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die in de nacht van vrijdag op zaterdag op drie doelen in Syrië werd uitgevoerd, hebben ervoor gezorgd dat het Syrische programma voor het maken van chemische wapens jaren terug in de tijd is geplaatst. Dat liet het Pentagon eerder op de dag weten.

De raketten werden afgevuurd op locaties die erop gericht waren dergelijke wapens te produceren. De landen hebben 105 raketten afgevuurd die succesvol hun doelen hebben geraakt. Het programma voor het maken van chemische wapens zou nu "kreupel" zijn, omdat Syrië veel materieel is verloren.

"Sommige delen van de infrastructuur voor het maken van chemische wapens zijn nog intact, maar we hebben een flinke klap uitgedeeld", aldus Kenneth McKenzie, een generaal van het Amerikaanse leger. McKenzie noemde de bombardementen "precies, effectief en overweldigend".

Douma

Zo werd onder andere een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus verwoest. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin werd bewaard. Ook werd een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel gebombardeerd.

De bombardementen werden om 4.00 uur (lokale tijd) in Syrië uitgevoerd vanaf de zee en vanuit de lucht. De aanval van de drie landen is een reactie op de vermeende gifgasaanval van het Syrische leger vorige week in Douma.

Rusland meldde eerder dat de Syrische luchtafweer 71 van de raketten succesvol had onderschept. Volgens het Pentagon is dit echter niet het geval en ging het land zelfs door met vuren toen de aanval vanuit het westen allang voorbij was. Sommige van de veertig raketten die Syrië vuurde kunnen mogelijk burgerdoelwitten hebben geraakt, aldus het Pentagon. Er zijn alleen nog geen definitieve berichten over eventuele burgerslachtoffers.

NAVO

Alle lidstaten van de NAVO hebben hun volle steun uitgesproken voor de recente aanvallen op Syrië. Zij deden dat nadat de NAVO-ambassadeurs van de drie landen hun 26 collega’s informatie hadden gegeven waar volgens hen uit blijkt dat de regering van president Assad verantwoordelijk was voor het gebruik van chemische wapens in Douma, een week geleden.

Er was geen praktisch alternatief voor het gebruik van geweld, zei NAVO-chef Stoltenberg zaterdag na afloop van het overleg in het hoofdkwartier in Brussel. De aanvallen waren proportioneel en hebben het vermogen van het regime om opnieuw toe te slaan een forse klap toegebracht, aldus de Noor. Niets doen zou hebben geleid tot escalatie en mogelijke herhaling van het ''barbaarse'' gebruik van chemische wapens. ''Er moest een krachtige reactie komen.''

De flagrante schending van het verbod op dergelijk wapens mag niet onbestraft blijven, stellen de 29 lidstaten in een verklaring. Zij roepen Rusland op zijn invloed bij de Syriërs aan te wenden om constructief mee te werken aan het vredesproces en humanitaire hulp toe te laten.

