Pentagon: 'Syrisch programma voor chemische wapens jaren terug in de tijd'

In het kort: Volgens Pentagon is het Syrische programma voor het produceren van chemische wapens jaren terug in de tijd geplaatst

Assad: strijd gaat door

Aanval is vergelding op veronderstelde gifgasaanval door Assad

Poetin veroordeelt aanvallen fel

Syrië meldt negen gewonden

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De landen hebben 105 raketten afgevuurd die succesvol hun doelen hebben geraakt, heeft het Pentagon zaterdag in een persconferentie gemeld. Het programma voor het maken van chemische wapens zou nu "kreupel" zijn, omdat Syrië veel materieel is verloren.

"Sommige delen van de infrastructuur voor het maken van chemische wapens zijn nog intact, maar we hebben een flinke klap uitgedeeld", aldus Kenneth McKenzie, een generaal van het Amerikaanse leger. McKenzie noemde de bombardementen "precies, effectief en overweldigend".

Een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus is verwoest. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin werd bewaard. Ook werd een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel gebombardeerd.

De bombardementen werden om 4.00 uur (lokale tijd) in Syrië uitgevoerd vanaf de zee en vanuit de lucht. De aanval van de drie landen is een vergelding voor de vermeende gifgasaanval van het Syrische leger vorige week in Douma.

Afweergeschut

Rusland meldde eerder dat de Syrische luchtafweer 71 van de 103 raketten succesvol had onderschept. Volgens het Pentagon is dit echter niet het geval en ging het land zelfs door met vuren toen de aanval vanuit het westen allang voorbij was.

Sommige van de veertig raketten die Syrië vuurde kunnen mogelijk burgerdoelwitten hebben geraakt, aldus het Pentagon. Er zijn nog geen definitieve berichten over eventuele burgerslachtoffers.

Gifgas

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de aanval aan in een verklaring. "Afgelopen zaterdag heeft het regime van president Assad chemische wapens ingezet om haar eigen burgers af te slachten", zo herhaalde Trump de eerdere beschuldiging van de VS dat de Syrische regering gifgas inzette.

Zaterdag blikte hij via Twitter terug op de aanval. "Het was perfect uitgevoerd en we konden geen beter resultaat hebben. Missie geslaagd!", aldus Trump, die tevens zijn dank uitsprak richting het VK en Frankrijk.

De Syrische bondgenoot Rusland bestrijdt dat er tijdens de aanval op Douma gifgas is gebruikt door de Syrische regering. Moskou is woedend dat de aanval is uitgevoerd voordat de VN de gebeurtenissen in Douma heeft onderzocht. Zaterdag beginnen onderzoekers ter plaatse. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen.

Europese Unie

De Europese Unie roept Rusland en Iran op hun invloed bij Syrië aan te wenden om te voorkomen dat het regime van Assad opnieuw chemische wapens inzet. Dat stelt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring namens de 28 lidstaten.

''We hebben een gezamenlijk doel om elke escalatie van geweld te voorkomen die de Syrische crisis kan omvormen tot een bredere regionale confrontatie, met onberekenbare gevolgen voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld.''

Sancties

Gebruik van dergelijke wapens is een oorlogsmisdaad. De daders zullen rekenschap af moeten leggen, aldus de EU, die betreurt dat de VN-Veiligheidsraad hier nog geen krachtige resolutie over heeft aangenomen. De EU herhaalt dat er alleen maar een politieke oplossing voor het conflict in Syrië kan zijn en roept opnieuw op tot een wapenstilstand.

De EU stelde in juli 2017 en in maart van dit jaar extra sancties in tegen Syrische militairen en wetenschappers voor hun rol bij de ontwikkeling en gebruik van chemische wapens. Meer strafmaatregelen worden niet uitgesloten. Bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken staat Syrië maandag op de agenda.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!