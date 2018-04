Assad: 'Westen valt Syrië aan omdat het controle en geloofwaardigheid mist'

In een korte reactie zei Assad verder dat zijn leger verdergaat met het bestrijden van terrorisme "in iedere hoek van het land".

Eerder veroordeelde zijn Russische bondgenoot Vladimir Poetin de aanval. "De huidige escalatie rond Syrië heeft vernietigende gevolgen voor de internationale verhoudingen", aldus de president. "Wij helpen de legitieme regering van Syrië."

Poetin heeft een spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Volgens hem hebben de acties van de VS de humanitaire ramp in het land verergert.

Vergelding

De aanval van de drie landen is een vergelding voor de vermeende gifgasaanval van het Syrische leger vorige week in Douma. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden drie Syrische doelen onder vuur genomen.

Zo werd een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus gebombardeerd. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin werd bewaard. Ook werd een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel gebombardeerd.

De landen stellen dat het om een eenmalige actie gaat. Over slachtoffers is nog weinig bekend, maar eerder maakte de Syrische staatstelevisie melding van drie gewonde burgers en zes gewonde militairen.

Gifgas

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de aanval aan in een verklaring. "Afgelopen zaterdag heeft het regime van president Assad chemische wapens ingezet om haar eigen burgers af te slachten", zo herhaalde Trump de eerdere beschuldiging van de VS dat de Syrische regering gifgas inzette.

"Het doel van onze acties vannacht is om een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens", aldus de Amerikaanse president, die stelde de aanvallen door te zetten tot het regime van Assad stopt met het gebruik van chemische wapens.

De Syrische bondgenoot Rusland bestrijdt dat er tijdens de aanval op Douma gifgas is gebruikt door de Syrische regering. Moskou is woedend dat de aanval is uitgevoerd voordat de VN de gebeurtenissen in Douma heeft onderzocht. Zaterdag beginnen onderzoekers ter plaatse.

​Barbaars

De VS, het VK en Frankrijk zijn overtuigd dat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad achter de chemische aanval zit.

De Britse premier Theresa May zei zaterdagochtend dat de aanval bedoeld was om "het barbaarse gebruik van chemische wapens in Syrië" tegen te gaan. "Er is veel bewijs, onder meer inlichtingen. Er is een vatbom vanuit een helikopter gegooid. De oppositie heeft geen helikopters en geen vatbommen."

De Franse president Emmanuel Macron stelde in een verklaring opnieuw dat er geen twijfel is dat de feiten wijzen op de verantwoordelijkheid van het Syrische regime. "De rode lijn is overschreden", aldus Macron. Frankrijk zegt Rusland voorafgaand aan de militaire actie te hebben gewaarschuwd.

Premier Mark Rutte heeft begrip voor de aanval van de landen. Hij maakte vrijdag bekend dat Nederland geen bijdrage zou leveren aan een eventuele luchtaanval.

