Dit is wat we weten over de westerse aanval op Syrië

De doelen zijn fabrieken waar Assad chemische wapens produceert.

Het eerste doel was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin bewaard werd. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel.

Naast aanvallen met kruisraketten zijn er ook gevechtstoestellen ingezet op de verschillende doelen. Onder meer Britse Tornado's en Franse Rafales werden gebruikt. In totaal zijn er volgens het Pentagon 105 raketten afgevuurd.

De Amerikaanse generaal Joseph Dunford sprak van een "one time shot" om de Syrische regering een duidelijke boodschap te geven. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is. Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden.

De bombardementen zijn een vergeldingsactie voor de aanval in Douma.

De bombardementen zijn een vergeldingsactie voor de veronderstelde gifgasaanval in Douma vorige week. "Afgelopen zaterdag heeft het regime van president Assad chemische wapens ingezet om haar eigen burgers af te slachten", zo herhaalde de Amerikaanse president Donald Trump de eerdere beschuldiging van de VS dat de Syrische regering gifgas inzette.

"Het doel van onze acties vannacht is om een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens", aldus Trump. Zaterdag noemt hij de bombardementen een "perfect uitgevoerde aanval".

Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die in handen is van de Syrische rebellen.

De regio, die dicht bij de Syrische hoofdstad Damascus ligt, wordt al zes jaar belegerd door het Syrische regeringsleger. In februari van dit jaar werd er een nieuw offensief gestart om Douma in te nemen. Tienduizenden burgers zitten nog vast in de stad.

In maart wisten de regeringstroepen Oost-Ghouta in drie delen te splitsen. De rebellen in twee van die gebieden trokken zich na een akkoord met het regime terug in het noorden van Syrië. De groepering die de stad Douma in handen heeft, Jaish al-Islam, weigerde te vertrekken. Toen onderhandelingen met de regering vorige week vrijdag stukliepen, hervatte het Syrische leger zijn luchtaanvallen op de stad.

Het is niet de eerste keer dat Syrië ervan wordt beschuldigd verboden chemische wapens te hebben ingezet.

In 2013 vonden er luchtaanvallen plaats in Oost- en West-Ghouta, waarbij volgens VN-onderzoekers sarin werd gebruikt.

Volgens een gezamenlijk onderzoek door de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) was dat ook het geval bij het bombardement op de stad Khan Sheikhoun in april 2017. Ook vonden de onderzoekers in kwestie bewijs voor drie eerdere gelegenheden waarop het regime chloorgas gebruikte.

Naar aanleiding van de aanval op Khan Sheikhoun voerde de Amerikaanse strijdkrachten ook een vergeldingsactie uit. Tientallen raketten troffen het militaire vliegveld Shayrat in Homs. Daarbij kwamen volgens de VS negen soldaten om het leven. De Syrische regering telde negen burger- en zeven militaire slachtoffers.

Rusland heeft de aanval fel veroordeeld.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de aanvallen op Syrië fel veroordeeld. Het was volgens hem een aanval op een wettige regering die door Rusland wordt geholpen in de strijd tegen terroristen.

De huidige escalatie van spanningen in en rond Syrië hebben volgens de Russische leider een verwoestend effect op de internationale betrekkingen. Bovendien maken de Amerikaanse acties tegen Syrië de humanitaire ramp daar alleen maar erger.

Een voorstel van Rusland om de aanval te veroordelen, werd zaterdag echter door een meerderheid van de landen in de VN-Veiligheidsraad afgewezen.

De Syrische president Bashar al-Assad hield het bij een korte reactie. Hij zei het Westen zijn land heeft aangevallen omdat "ze realiseerden dat ze de controle en geloofwaardigheid in het conflict zijn kwijtgeraakt".

