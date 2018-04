VS bombardeert met Europese partners chemische wapenfabrieken Syrië

Dat heeft de Amerikaanse generaal Joseph Dunford bekendgemaakt.

Het eerste doel was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin bewaard werd. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel.

Dunford sprak van een "one time shot" om de Syrische regering een duidelijke boodschap te geven. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is. Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden.

Vergeldingsactie

De Syrische luchtverdediging heeft in de omgeving van Damascus 13 kruisraketten neergeschoten, zo meldt de Syrische staatstelevisie. De raketten zouden zijn neergehaald in de buurt van de plaats Al-Kiswah, iets ten zuiden van de Syrische hoofdstad.

De bombardementen zijn een vergeldingsactie voor de veronderstelde gifgasaanval in Douma vorige week. "Afgelopen zaterdag heeft het regime van president Assad chemische wapens ingezet om haar eigen burgers af te slachten", zo herhaalde de Amerikaanse president Donald Trump de eerdere beschuldiging van de VS dat de Syrische regering gifgas inzette.

"Het doel van onze acties vannacht is om een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens."

Trump stelde de aanvallen door te zetten tot het regime van Assad stopt met het gebruik van chemische wapens.

Rusland

Trump richtte zich in zijn statement ook tot Rusland en Iran. "Aan hen vraag ik: wat voor land associeert zich met een massamoordenaar die onschuldige mannen, vrouwen en kinderen ombrengt?". Rusland ontkende dat er tijdens de aanval op Douma gifgas is gebruikt door de Syrische regering.

"Onze reactie vandaag is het directe gevolg van het falen van Rusland, dat nu moet bedenken of hij zich wil aansluiten bij de landen die zich willen inzetten voor stabiliteit en vrede." De Russische regering heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse bombardementen.

Theresa May

"Dit gaat niet om een interventie in een burgeroorlog of om verandering van het regime", zei de Britse premier Theresa May eerder in een verklaring over de aanvallen. "Het gaat om een beperkte en doelgerichte aanval die de spanningen in de regio niet verder laat escaleren en die alles doet om burgerslachtoffers te voorkomen."

De aanval was tijdens de aankondiging van Trump al bezig. In het zuiden van Damascus worden ontploffingen gemeld. Onder meer drie Syrische onderzoekscentra en enkele legerbasissen zijn onder vuur genomen.